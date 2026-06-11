キッチンの片隅をよく見てみると…？飼い主さんもびっくりのまさかの場所で寛いでいた猫さんの姿が、可愛すぎると多くの反響を呼ぶこととなりました。 注目の投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「あらま、これまたすっぽりと…w」「ここにいたら駄目なの？感が良いですな」「いい場所見つけたね～」といったコメントが寄せられています。 【動画：キッチンに並べられた『水の入ったペットボトル』→近づいてみ