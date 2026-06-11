日に日に赤ちゃんとの距離を縮めている猫さんがある夜、添い寝の相手を探しにきて…？見ていてニヤけずにはいられない、猫さんの愛らしすぎる行動が話題を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「可愛いが渋滞している♡」「ニャンとも微笑ましいにゃ」「お兄ちゃん発揮していますね」といったコメントが寄せられました。 【動画：夜、添い寝の相手を探すネコ→赤ちゃんしか見つからなくて…