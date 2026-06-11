夏服が欲しいけれど出費は抑えたい……。それなら【ZARA（ザラ）】のセールアイテムをチェックしてみて。今回は、デザインにこだわりを感じるおしゃれトップスをご紹介。すべて4,000円以下で購入できるので、節約したい人にうってつけです。ぜひマイサイズや好みのカラーがなくなる前にチェックしてみて。 大人フェミニンに決まるレース付きTシャツ 【ZARA】「レースコンビTシャツ」\3,590（税