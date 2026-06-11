Adoの特大フィギュアが渋谷に登場アディダスジャパン株式会社は6月11日、公式Xでサッカー日本代表ユニフォームクリエイティブパートナーの歌い手・Adoの特大フィギュアを渋谷に設置したことを発表した。SNSでは「眼福です」「一緒に写真撮らないと」など注目を集めている。アディダスは5月29日、歌い手Adoとコラボレーションした「アディダスサッカー日本代表ホーム レプリカユニフォームAdo」のデザインを発表。特別ユニフォ