後藤啓介がフライブルクに完全移籍ドイツ・ブンデスリーガのSCフライブルクは6月11日、ベルギー1部のRSCアンデルレヒトからFW後藤啓介を獲得したことを正式発表した。SNSでは「このタイミングなのか」「マジか！」など注目を集めている。現在21歳の後藤は、ジュビロ磐田から2024年1月にRSCアンデルレヒトへ期限付き移籍し、同年夏に完全移籍を果たした。191センチの体格を生かし、主にベルギー2部に所属するセカンドチームのRS