MOMIJIYA F.C岡山・東区西大寺南 いよいよ12日、サッカーワールドカップが開幕します。岡山でも、早くも盛り上がりを見せています。 岡山市東区のサッカーショップでは、メンバー発表があった5月中ごろから日本代表グッズの売れ行きが好調になっているということです。 中でも注目を集めたのが…… （MOMIJIYA F.C／難波みく さん）「アウェーのユニホームが今回、アディ