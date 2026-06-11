映画「スピーシーズ 種の起源」などで知られる俳優のアンソニー・ギデラさんが、65歳で死去した。南カリフォルニアの自宅で倒れ、5月11日に心停止で搬送。約3週間にわたり生命維持装置を装着していたが、妻のバレリーさんは装置を外し自宅で自然な最期を迎えさせる決断をしたという。6日に帰らぬ人となったが、心停止の原因は特定されていない。 【写真】キスシーンで魅了在りし日のアンソニ&#