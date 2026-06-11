石井小学校（1974年建築）で落下したコンクリート片岡山市提供 2026年度に入って、岡山市の小中学校で相次いでいるコンクリート片や天井の一部の落下…背景には建物の老朽化があるとみられています。 10日、岡山市北区の御南中学校で、校舎からコンクリート片が落下し、通りかかった生徒の左肩に当たりました。生徒は痛みを感じたものの病院には行かず経過観察中です。 （御南中学校／小倉恭彦 校