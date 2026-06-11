東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。【12日の天気図】12日の九州北部は高気圧に覆われて、青空が広がるでしょう。梅雨前線はさらに南へ離れ、からっと晴れそうです。【12日の天気】12日の福岡と佐賀は朝から日差しがよく届きそうです。午後にかけても天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和となるでしょう。【12日の気温】朝の最低気温は20℃を下回りますが、日中は30℃に迫る暑