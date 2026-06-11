元プロボクサーでタレントのガッツ石松さん（本名・鈴木有二）が6月2日、肺炎のため亡くなっていた。76歳。所属事務所は葬儀について、故人および遺族の強い意向により近親者のみですでに営まれ、お別れ会などの開催も未定とし、「故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とのコメントを出して