長野県松本市では11日、ハウスで栽培されたスイカの出荷が始まりました。ずらりと並んだしま模様。スイカの名産地、松本市波田にあるJA松本ハイランドの共選所は、11日からフル稼働。3軒の生産者から約1400玉のスイカが持ち込まれました。去年より1日早い出荷スタートです。JA松本ハイランド 指導員「糖度は12.2度です」JA松本ハイランドでは、出荷できるスイカの糖度を11度以上と定めています。今年も基準を上回る甘さで、