お笑いタレントのはなわが11日、同日に死去が伝えられた元WBC世界ライト級王者、ガッツ石松さんへの追悼の思いをつづった。ガッツさんが社長を務めた株式会社 ガッツ・エンタープライズはこの日、今月2日、肺炎のため、東京都内の病院で死去したことを発表した。76歳だった。【写真】はなわ、ガッツ石松さんとの思い出ショットはなわはベース漫談を武器に頭角を表すと、2003年には「佐賀県」がヒット。その後、ガッツさんの天