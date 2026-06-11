◆サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＡ組メキシコー南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）世界最大の祭典、２６年Ｗ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕する。開幕戦では開催国でＦＩＦＡランク１５位のメキシコと同６０位の南アフリカが対戦。両者は２０１０年南アフリカ大会の開幕戦でも対戦し１―１の引き分け。開幕で同一カードの再戦は初めてとなる。メキシコは３度目のＷ杯開催で、６度目のオープニン