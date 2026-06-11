◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定４９年ぶりの偉業に追い風だ。ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は２番枠に決定。前年の有馬記念制覇から直行で勝てば７７年のトウショウボーイ以来だが、くしくも同馬がグランプリを連勝したのも２番枠だった。友道助手は「極端な大外じゃなくて良かったです。（昨年の）有馬も４番で内めでし