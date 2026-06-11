7月31日公開予定の映画「開戦前夜」の公式サイトが11日に更新され、制作委員会による声明が発表された。NHKで放送されたドラマ版の表現をめぐり登場人物のモデルとされる人物の遺族が同局などに訴訟を提起したが、映画の制作委員会は「公開予定に変更はございません」と説明した。同作は、昨年8月に放送されたNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」のドラマパートを映画化したもの。猪瀬直樹氏のノンフィクシ