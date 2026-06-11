3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」が10、11日の2日間、エンタテインメントショー「CEREMONY」を開催した。コンサートの開演前には、出演アーティストらが会場に特設された「GREENCARPET」に登場し、イベントを彩った。1日目には、AI、asmi、超ときめき宣伝部、ORANGERANGE、s＊＊tkingz、TOMORROWXTOGETHERというこの日の出演アーティスト陣、さらにはMCを務めるサッシャ、中条あやみの両名が参加。Mrs.GREENAP