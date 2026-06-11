女優の熊谷真実（66）が11日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。熊谷はロングヘアをばっさりカットした新ヘアスタイルの写真を投稿し「出直しです！何年かかかった髪を切るということは何年か前に戻るということ」とつづった。続けて「夫からは出会って一年後くらいになったねと。ということは、2022年からやり直しです！」「出直しです。リスタートです」などと心機一転の気持ちを強調した。また、