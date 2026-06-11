歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に登壇した。ラブコメのに飽き飽きしているイケメン俳優を演じた中島は今作を“ハーフドキュメンタリー”と表し「自分に近い役だからこそアドリブで暴れまくりました」と自信を覗かせた。【全身ショット】さすがのスタイル！セットアップを着こなした中島健人主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で