バドミントン女子ダブルス２４年パリ五輪銅メダリストの志田千陽（２９）が１１日、卓球女子の平野美宇（２６）とサンリオピューロランドを楽しむ様子を公開し反響を呼んだ。「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びにいかせていだだきました初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて癒されました」と綴り、カチューシャをつけて満喫している様子を投稿した。コメント欄などでは「や