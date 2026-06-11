◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほPayPay）阪神の大山悠輔内野手（31）が4回に先制の今季7号ソロを放った。4回2死でスチュアートの153キロ直球を捉えて逆方向の右翼ホームランテラスに飛び込むソロ。立ち上がりから抑え込まれていた助っ人右腕を打ち崩す快音となった。大山は試合前の時点で直近の5試合で17打数1安打の不振。トンネルを抜ける一本となった。