福岡県田川市設置の第三者委員会から女性職員へのセクハラを認定され、5月末に市長を辞職した村上卓哉氏（55）は11日、自身の辞職に伴う市長選（7月5日告示、12日投開票）に無所属で立候補すると明らかにした。「市民が私に意思表示をする機会が必要と考えた。一連の問題と、市政運営の審判を仰ぎたい」と説明した。昨年2月、女性職員と不倫したとする週刊誌の報道を大筋で認めて謝罪。同意を強いられたとの女性側の訴えを受け