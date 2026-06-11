自民党は11日、立憲民主党との国対委員長会談で、高市早苗首相陣営による中傷動画作成疑惑を巡り、5日の参院予算委員会での首相答弁に誤りがあったとして、訂正を申し出た。立民側は文書で詳しい経緯を回答するよう求めた。