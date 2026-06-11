山口組の歴史の中で隆盛を極めた三代目・田岡一雄組長。組の構成員を増加させ、全国組織にまで発展させた。当時、田岡組長の長男・満氏の秘書として仕え、田岡家の“番頭”と呼ばれるまでになったのが名越美詞氏だ。 急成長を遂げる山口組を最も近くで見続けた生き字引ともいえる名越氏が、芸能興行から歴史的な抗争、神と崇める三代目・田岡組長のカリスマ性まで、当時のヤクザの世界を赤裸々に語った。 ――山口組