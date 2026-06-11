◇交流戦巨人―楽天（2026年6月11日楽天モバイル）巨人の田中将大投手（37）が古巣・楽天との初対決で2回6安打5失点KO。史上25人目となる12球団勝利を逃した。2回降板は移籍後最短タイで、5失点は今季最多。2試合連続で1学年後輩の小林誠司捕手（37）とバッテリーを組み、中6日で今季10度目の先発マウンドへ。だが、初回からまさかの4点先制を許す。1番・平良に右前打され、二盗などで1死三塁。3番・辰己の投前へのゴ