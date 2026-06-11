元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）が１１日、都内で、元ＮＨＫでフリーの登坂淳一アナウンサー（５５）、大学教授の萱野稔人（５５）と結成したユニット「３匹のおじパパ」の発表会に登場。サッカーＷ杯で１５日（日本時間）が初戦の日本代表にエールを送った。日ごろから３歳の娘の子育てに奮闘している本並は、日本代表のエースで、最近パパになったばかりの上田綺世選手を、先輩パパとして激励。「守るべき存在が