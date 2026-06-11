元静岡第一テレビアナウンサーで現在フリーの臼井佑奈（31）が11日、インスタグラムを更新。ラグビー選手の福田健太（29）との結婚を発表した。臼井アナは「少し前に結婚しました」と報告し、ウェディングショットを投稿した。また、福田も自身のインスタグラムで「結婚しました！明るく幸せな家庭を築いていきます。Mr.＆Mrs. Fukuda」と結婚を発表した。