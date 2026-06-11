石油を積んだ巨大な船。突然その一部が爆撃され、煙が立ち上る様子が捉えられた。【映像】警告無視の“巨大石油タンカー”→爆撃を受ける瞬間アメリカ中央軍は6月10日、オマーン湾で石油タンカーを無力化したと発表。爆撃の瞬間を捉えたとされる映像を公開した。巨大石油タンカーから立ち上る黒煙声明によると、このパラオ船籍のタンカーはアメリカ軍による海上封鎖を突破しようとした疑いがあった。乗