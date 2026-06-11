人気漫画「キン肉マン」などの作品で知られる漫画家ユニット、ゆでたまごの原作担当、嶋田隆司さんが11日にXを更新。2日に亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんとの思い出をつづった。嶋田さんは「元WBC世界ライト級チャンピオンであり、タレントのガッツ石松氏の訃報を聞いて大変ショッくを受けております」と思いをつづり、「2年前お孫さんがキン肉マンの大ファンだとい