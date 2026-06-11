突然ですが、みなさん！学校給食が山形県から全国に広まったことをご存じですか？ 【写真を見る】懐かしの給食がズラッと並ぶ！みなさんが好きだったメニューは？子どもの頃の思い出と、学校給食の歴史に触れる展示会（山形市） 山形市役所ではきょう、学校給食紹介展が開かれました。まずは街のみなさんに子どもの時に好きだった給食をお聞きしました。 Ｑ好きだった給食は？「特にあげぱんとかが好きでした」「やっぱり