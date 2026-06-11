山形県酒田市ではきょう、市内の地区住民対抗のレクリエーション大会が開かれ、２００人以上のシニアたちが白熱した戦いを繰り広げました。 【写真を見る】最高齢は89歳！200人以上参加のレクリエーション大会風船割りに豆拾い…シニアたちが見せる白熱の戦い！（山形） 日頃の練習の成果を存分に発揮し仲間と協力し、正々堂々を楽しく怪我無く試合を続けます。 この催しは健康寿命を伸ばそうという目的から毎年