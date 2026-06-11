西村山広域行政事務組合の職員の男が酒気帯び運転で事故を起こし逮捕されたことを受け、きょう男が勤務する山形県の寒河江クリーンセンターが会見を開き、陳謝しました。 【写真を見る】事故の1時間前のアルコールチェックでは異常なし酒気帯び運転で事故起こした男の勤務先が謝罪（山形） 「事故によりけがをなされた方々、地域住民、関係者の皆さまには心からお詫び申し上げます。この度は大変申し訳ござ