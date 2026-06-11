再開発が進む新潟駅前で、新しいビルの工事が本格的に始まります。JR東日本は11日、6月着工する新潟駅万代口・東地区の工事の安全を祈願しました。安全祈願祭には、建設会社など工事関係者約40人が参加しました。 ■柏百花記者 「こちらがオフィス棟の建設が予定されている新潟駅万代口の東側エリアです。新潟駅のペデストリアンデッキと向かいの商業施設ともつながり、直接行き来できるようになります。」 整備するの