日本時間の12日「FIFAワールドカップ2026」が開幕します。 2大会連続で日本代表の指揮を執るのは、長崎市出身の森保 一監督。 4年に一度のサッカーの祭典に県内でも機運が高まっています。 （青木 雄大アナウンサー） 「最高の景色を目指す日本代表に全国から期待が高まっていますが、県内でもユニホームなどを扱うポップアップストアがオープンしました」 アミュプラザ長崎新