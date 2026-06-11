11日(木)は広く晴れて、昨日より暑さが増しました。 5月28日から気象庁が発表する『防災気象情報』が新しくなりました。注意報や警報にレベルがついたり、河川氾濫の情報などが新設されました。そして、これら以外にも『線状降水帯』に関する情報が新しくなりました。これまでも線状降水帯が発生する可能性がある程度高いと予想された場合、半日程度前に予測情報が出されてきました。 そして、5月から新たに運用が始まっ