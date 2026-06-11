夏場によく使うサングラスは、ファッションアイテムとしてだけでなく、最近では紫外線から目を守るため、警察・消防などの公的機関でも導入が進んでいます。6月から石川県かほく市の消防本部ではサングラスの着用を始めました。1日から公務中のサングラス着用を解禁したかほく市消防本部。かほく市消防署・能田哲也署参事「近年の紫外線が強い日、日差しが強い日が続いているので、現場活動の安全性を確保するために導入に踏み切り