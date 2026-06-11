5大会目のW杯に挑む長友がヘアバンドで意気込みを表現した(C)産経新聞社現地時間6月14日に初戦・オランダ戦（ダラス）を控える日本代表は8日に事前合宿地・モンテレイからベースキャンプ地・ナッシュビルへ移動。同日は現地在住日本人など5000人が集結する中、公開練習を行い、9日は完全オフで静養に努めた。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るそして10日からは活動を再開。練