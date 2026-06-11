衆議院の議員定数をめぐって、与党がそれぞれの党内で1割削減に関する法案を了承したことを受け、野党側からは、「審議に値しない」などと反発の声があがっています。国民民主党古川元久 国対委員長「そもそもこんな法案を、法案を出すのは自由です、別にどこの党がどういう法案を出そうがそれは自由ですけども、審議するに値する中身ではない」国民民主党の古川国対委員長は、与党側がきょう（11日）、法律が施行されてか