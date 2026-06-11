◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・田中将大投手（３７）が移籍２年目で古巣・楽天と初対決。２回までに今季ワーストを更新する５失点を喫した。被安打６で５０球を要して２回で降板。移籍後最短タイの２回ＫＯとなり、「悔しい結果になってしまいました」とコメントした。初回いきなり４安打を浴びて今季最悪タイの４失点。まさかの出だしとなった。立て直したい２回