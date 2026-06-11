【6月12日（金）『みんスポBASEBALL日本ハム対中日』の解説は山粼武司さんから岩瀬仁紀さんに変更となりました】【写真】名古屋市に店舗を構える、高級ブランド時計取扱店「広告塔」の山粼武司氏6月10日、UHB（北海道文化放送）の『みんスポ』公式Xが更新され、6月12日に開催されるセ・パ交流戦「北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズ」での解説者変更が発表された。この日、中日や東北楽天ゴールデンイー