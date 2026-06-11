熊本市では、去年8月の記録的な雨で大きな被害が出ましたが、市全体の治水策の方向性を示した「治水総合計画」について、28年間改定していなかったことが明らかになりました。 【写真を見る】熊本市「治水計画」28年間“放置”その間に市町村合併…富合・植木・城南は含まれず坪井川沿いでは浸水対策に住民が不安を募らす 11日の市議会で熊本市の幹部は・・熊本市都市建設局 上野幸威 局長「計画策定からの期間、市民の皆