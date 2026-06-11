フィリピン政府が南シナ海のスカボロー礁で発見した構造物について、中国メディアは中国の研究機関が設置した研究用の設備だと報じました。フィリピン政府は中国側に抗議し撤去を求めています。フィリピン外務省などは10日、南シナ海のスカボロー礁で、中国が設置した構造物を発見したと発表しました。「主権を侵害している」として、中国側に抗議し撤去を求めています。これについて、中国共産党系の国際紙「環球時報」は11日、中