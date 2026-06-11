「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）巨人・田中将大投手が先発し、古巣・楽天戦に初登板。２回６安打５失点で降板した。打者１４人に５０球を投げ２四球で三振はなかった。田中将は初回、先頭の平良に右前打を浴びると二盗も許した。１死三塁となり、辰己の投手前への打球にグラブは差し出したがはじいてしまい、投手強襲の適時内野安打となって１点を奪われた。なおも一、二塁で渡辺佳には右越え適時二塁打