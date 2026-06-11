石川県では廃校になった学校の校舎が新しい形で生まれ変わっています。地域の居場所や新たな産業を生み出す拠点など。活用の幅が広がっている廃校舎のいまを取材しました。揚げパンや…瓶入りの牛乳…。5月にオープンしたこちらのお店。給食をイメージしたランチを提供するお店です。実はこの場所… 「ここは元職員室で、みんなが集まるレストランみたいなところになればいいなと思いました」去年3月に閉校した旧