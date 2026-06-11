《あなたのおかげで、がんばれています。あなたのおかげで、がんばれます》こう想いを綴ったのは、かつて苦楽を共にした“心友”だった―─日本中から感謝と感動の声が巻き起こった、東京ドームでの「嵐」ラストライブ。ステージを華やかに彩り、去っていく5人の姿に涙を流したファンも多いだろう。芸能界からもSNSなどを通じて、数多くのメッセージが寄せられた。気になるのはメンバーそれぞれの今後の動向だが、櫻井翔（44）と相