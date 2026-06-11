「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」は、どんな味？「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」 ※パイナップル果汁・果肉 5%未満スターバックスのティー特化型カフェ「スターバックス ティー & カフェ」では、2026年6月17日（水）からサマーシーズン第2弾ビバレッジが発売。自然豊かな南国ハワイの島々からインスパイアされて誕生した「スターバックス® ティバーナ