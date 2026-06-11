【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の兵頭功海が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。駅で視線を感じた理由を明かし、反響を呼んでいる。【写真】27歳イケメン俳優「下剋上球児」俳優とまさかの“遭遇”◆兵頭功海「目の前にこの人がいました」この日、兵頭は「なんか凄い視線感じるな〜と思ったら目の前にこの人がいました」と添えて、駅に設置された俳優の中沢元紀が出演するCMの広告を投稿。兵頭と中沢はドラマ「下剋上球児」（TBS