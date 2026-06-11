『キム秘書はいったい、なぜ？』などで知られる女優ファン・ボラが、賛否を呼んでいる。2歳になった息子の“しつけ”をめぐる議論だ。【写真】別人級に腫れた顔…ファン・ボラ、健康悪化ファン・ボラは6月9日、個人YouTubeチャンネル「ボラエティ」に「叫んで、寝転んで…福岡を焦土化させたファン・ボラの息子。日本旅行絶望編、リアル育児Vlog」というタイトルの動画を公開した。公開された動画には、ファン・ボラが家族と福岡旅