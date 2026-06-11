Stray Kidsのフィリックスが、端正なビジュアルでファンを魅了した。フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、「It's just beginning」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】フィリックス、フェラーリに負けぬ存在感公開された写真には、ブルーのフェラーリの横でポーズをとるフィリックスの姿が収められている。ブラックコーデにキャップを合わせたスタイリッシュな装いで、洗練された雰囲気を漂わせ