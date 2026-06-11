俳優・黒沢年雄さん（82）が2026年6月11日にブログを更新し、高市早苗首相の秘書を巡る「録音問題」を野党が国会で追及していることについて、「本当に呆れます」などと批判した。高市首相は「色々な面で良い結果を出している」黒沢さんは11日、「高市総理の秘書問題」と題するブログを投稿。まず「今までに何10億も税金を払って来た国民のひとりとして発言させて頂きます」と切り出し、「日本に限らず世界は混沌として、日本もそ