池田動物園キリン「サンタロウ」 6月21日は「世界キリンの日」です。 1年で最も昼の長い日（夏至）に、首が長い動物のキリンについて理解を深めてもらおうと、2014年にイギリスのキリン保全財団が制定しました。 この日に合わせて、岡山市北区の池田動物園は特別イベントを開きます。 スケジュールは下記の通りです。 🔳午前11時半～正午「キリンについてのお話」 動物園ボランティア